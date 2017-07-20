



Kosova'nın Prizren şehrinde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

Prizren Yunus Emre Enstitüsü'nde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Balkan Şubesince gerçekleştirilen etkinliğe, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Başkanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Kosova Meclisinin Türk Milletvekilleri Müferrah Şinik ve Fikrim Damka ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Kılıç, buradaki konuşmasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ekonomik ve siyasi çıkar elde etmek için sinsice faaliyet gösteren bir terör örgütü olduğuna dikkati çekti.

"Bugün maddi gücünün 25 ila 50 milyar dolar olduğu tahmin edilen FETÖ'nün basit bir dini hareket altında bu denli büyük bir servete sahip olması tahayyül sınırlarını aşmaktadır." diyen Kılıç, FETÖ ile mücadelenin dost ülkelerle iş birliği içinde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

Kılıç, Kosova'nın da aralarında olduğu bu dost ülkelerdeki FETÖ ile bağlantılı sözde eğitim kurumlarıyla mücadelede somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Bakan Yağcılar da 15 Temmuz'da bir tarih yazıldığını kaydederek, "FETÖ, darbe girişimiyle düzene, demokrasiye ve milli iradeye karşı gelmeye çalışmıştır. Bu girişime de halkın iradesi, milli irade ve Sayın Cumhurbaşkanının önderliğiyle karşı gelinmiş ve dünyaya örnek olunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Balkan Başkanı Kara ise "15 Temmuz şunun teminatıdır ki bu millet vatanını kanının son damlasına kadar hiç kuşkusuz savunmaya devam edecektir." dedi.

Kaynak: TRT Haber