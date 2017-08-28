



Kurban bayramına sayılı günler kala kutsal topraklardaki hacı adayı sayısı 1.5 milyonu aştı. Müslümanlar Mescid-i Haram'ın içine girebilmek ve Kabe-i Muazzama'da tavaf yapabilmek için büyük çaba sarfederken, içeriye sığmayanlar ibadetlerini dış kısımda yapmayı sürdürüyor.

Suudi Arabistan Pasaport İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar kara, hava veya deniz yolu ile kutsal topraklara gelen hacı adaylarının sayısı 1,5 milyonu aştı. TRT