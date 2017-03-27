



Eğer yolda çok fazla trafik varsa ve eve hızlı dönmeniz için bir yol arıyorsanız, uçan bir taksi en iyi seçeneğiniz olabilir.

En azından Singapur Ulaşım Bakanlığı'nın fikri bu yönde ve 2030 yılı için, uçan drone taksileri vatandaşlarına sunmayı amaçlıyor. Business Times'ın söylediğine göre bakanlık, yolcu taşıyabilen drone'lar için çeşitli firmalar ile görüşmeye başlamış durumda.

Bakanlık sekreteri Pang Kin Keong, 2030 yılında hava ulaşımının geçerli bir seçenek olacağından emin görünüyor. Singapur'un göreceli olarak küçük boyutu ve yoğun nüfusu düşünülürse, trafik sıkışıklığı hükumet için her zaman bir problem olmuştu.

Ülke, araç sahiplerine yüksek vergiler sunmakta ve trafiği daha az yoğun yollara yöneltmek için otomatik sistemler kullanmakta. Ayrıca trafik sorununa bir çözüm ararken, sürücüsüz araçlar ve sürücüsüz taksi denemelerine de izin veriliyor.

Yine de ülkenin, toplu ulaşım için birinci tercihi trenler olacak.

Kaynak: TRT Haber