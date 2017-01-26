NASA'nın gözlem uydusu, dünyanın uzaydan çekilmiş şimdiye kadarki en net fotoğrafını gönderdi.
Fotoğraflarda hava olayları ve çöllerdeki toz katmanı detaylı bir şekilde görülüyor.
Dünyanın Uzaydan Çekilmiş En Net Fotoğrafı...
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